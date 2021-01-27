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В Бессоновском районе завершено расследование дела об убийстве мужчины

09:32 | 27.01.2021 | Криминал

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Пенза, 27 января 2021. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства мужчины 1950 года рождения в селе Проказна Бессоновского района Пензенской области, завершено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Бессоновском районе завершено расследование дела об убийстве мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 20 октября 2020 года к обвиняемому в селе Проказна пришел знакомый. Вдвоем они начали употреблять алкоголь. Мужчина в ходе допросов показал, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они сначала в шутку начали бороться с гостем, однако борьба переросла в драку. Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего руками по голове и телу, после чего схватил нож и нанес им множественные удары в область головы, шеи, тела, рук и ног последнего. После причинения телесных повреждений злоумышленник лег спать», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что потерпевший скончался на месте происшествия от колото-резаных ранений груди, повлекших развитие острой кровопотери.

«В ходе следствия обвиняемый 1975 года рождения по решению суда находился под стражей. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал», — отметили в СУ СКР.

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