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В Пензе мужчина лишился более 80 тыс. рублей в надежде получить интимные услуги

10:28 | 04.02.2021 | Криминал

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Пенза, 4 февраля 2021. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал житель Пензы 1977 года рождения, перечисливший незнакомке более 80 тыс. рублей в надежде получить интимные услуги. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России.

В Пензе мужчина лишился более 80 тыс. рублей в надежде получить интимные услуги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина рассказал, что в интернете нашел объявление об оказании интимных услуг. Данная информация его заинтересовала, и он позвонил по телефону, указанному в объявлении. На звонок ответила девушка, которая согласилась выполнить заказ, но предварительно она попросила оплатить выполнение услуги, а также страховку. Под различными предлогами с помощью мобильного приложения мужчина перечислил денежные средства в сумме 81 тыс. рублей. После этого незнакомка перестала выходить на связь, и гражданин понял, что его обманули», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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