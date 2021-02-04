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Житель Ярославской области задержан в Пензе по подозрению в сбыте наркотиков

15:30 | 04.02.2021 | Криминал

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Пенза, 4 февраля 2021. PenzaNews. Житель Ярославской области 1982 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, задержан в Пензе по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Житель Ярославской области задержан в Пензе по подозрению в сбыте наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские установили, что злоумышленник прибыл в Пензу для осуществления деятельности по сбыту наркотических средств. В этих целях мужчина получил наркотики, снял гостиницу и в номере занимался их фасовкой. В ночное время злоумышленник выбирал укромные места, где делал тайники. Данные об адресах с «закладками» он отправлял оператору интернет-магазина для продажи покупателям», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что мужчина был задержан при попытке сбыта очередной партии запрещенных веществ.

«У него было изъято около 30 свертков, масса каждого из них составляла около 2,5 грамма. Свертки с наркотиками он хранил в нижнем белье. В ходе осмотра его жилища было обнаружено еще около 10 граммов наркотического средства», — уточнили в пресс-службе.

В УМВД отметили, что еще 15 свертков с наркотиком изъято при проверке адресов тайников.

«В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное», — пояснили в управлении.

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