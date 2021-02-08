Пензячка, заплатившая за курсовую работу 5 тыс. рублей, стала жертвой мошенничества Криминал

Пенза, 8 февраля 2021. PenzaNews. Жительница Пензы 2000 года рождения, заплатившая незнакомцу 5 тыс. рублей за написание курсовой работы, стала жертвой мошенничества.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщина нашла заинтересовавшее ее объявление в интернете, связалась с его автором в соцсети «ВКонтакте» и договорилась об услуге.

«Вскоре она перевела через приложение банка денежные средства в сумме 5 тыс. рублей на расчетный счет, однако позже незнакомец внес ее в черный список и перестал выходить на связь. Полицейским потерпевшая пояснила, что знала о подобных способах обмана», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества организована проверка.