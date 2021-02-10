В Лунинском районе заключен под стражу обвиняемый в убийстве приятеля Криминал

Пенза, 10 февраля 2021. PenzaNews. 45-летний житель Лунинского района Пензенской области, обвиняемый в убийстве приятеля, заключен под стражу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, обвиняемый 1975 года рождения несколько последних недель проживал у своего односельчанина в доме по улице Свердлова в селе Манторово Лунинского района. Он перебрался к приятелю по приглашению последнего из-за отсутствия в своем доме газа и электричества. 4 февраля 2021 года мужчины вдвоем употребляли спиртное. Со слов злоумышленника, хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе разговора оскорбил его. На этой почве между ними возник конфликт, переросший в драку, во время которой обвиняемый схватил нож и нанес им не менее трех ударов по телу потерпевшего», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что затем злоумышленник покинул место происшествия, а нож выбросил в сугроб по дороге домой.

«Тело погибшего в тот же день обнаружила соседка», — уточнили в СУ СКР.

В управлении отметили, что орудие преступление изъято при осмотре места происшествия.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — пояснили в ведомстве.