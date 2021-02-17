В Никольске завели дело по факту халатности представителей органов системы профилактики Криминал

Пенза, 17 февраля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возбуждено в Никольске Пензенской области после конфликта между подростками, в ходе которого один из них получил ножевое ранение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Как установлено в ходе проверки, вечером 9 февраля 2021 года в Никольске в ходе драки подросток имевшимся при себе ножом нанес другому подростку ножевое ранение. Потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь, угрозы его жизни в настоящее время не имеется. В ходе надзорных мероприятий органы прокуратуры дали правовую оценку действиям каждого участника конфликта, проанализировали работу участковых уполномоченных, подразделения по делам несовершеннолетних территориального органа полиции, школы, а также районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в части исполнения возложенной на нее законом координирующей функции. Особое внимание уделено вопросам воспитания несовершеннолетних в семьях, контроля за ними со стороны родителей», — отмечается в тексте.

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В нем добавляется, что по результатам проверки внесены представления главе администрации Никольского района, начальнику отдела образования района и руководителю межрайонного органа внутренних дел.

«По материалам прокурорской проверки органом следствия возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики. Его расследование, а также результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры района», — сказано в сообщении.

В тексте уточняется, что также на контроле органов прокуратуры находится расследование уголовного дела, возбужденного по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».