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Жительница Пензы обвиняется в убийстве мужа

09:00 | 25.02.2021 | Криминал

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Пенза, 25 февраля 2021. PenzaNews. Жительница Пензы 1990 года рождения обвиняется в убийстве своего супруга 1989 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Жительница Пензы обвиняется в убийстве мужа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 12 февраля 2021 года обвиняемая вместе с супругом находилась дома в квартире по улице Лядова в городе Пензе. К ним пришли гости. В процессе распития спиртного между супругами на кухне возник конфликт с взаимными оскорблениями, в ходе которого женщина один раз ударила мужа ножом в живот. В этот момент супружеской пары, находившейся в гостях, на кухне не было», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что от полученного колото-резаного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

«Обвиняемая помещена под домашний арест», — отметили в СУ СКР.

В управлении пояснили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.

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