Пензенец приговорен к 10 годам колонии за преступление сексуального характера и грабеж Криминал

Пенза, 2 марта 2021. PenzaNews. Житель Пензы приговорен к 10 годам в колонии строгого режима за совершение преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что в ночь с 21 на 22 сентября 2020 года 24-летний мужчина около одного из магазинов на проспекте Строителей в Пензе напал на 16-летнюю девушку и, применяя насилие, в том числе сдавливая ее шею руками, совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера. После этого он вырвал из рук несовершеннолетней пакет и женскую сумку с имевшимися в ней денежными средствами в размере более 6 тыс. рублей, портативным аккумулятором, кабелем, проводной стереогарнитурой, зарядным устройством, косметикой», — сказали в ведомстве.

В управлении уточнили, что стоимость похищенного имущества превысила 22 тыс. рублей.

«Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и краж», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что приговор суда в отношении мужчины пока не вступил в законную силу.