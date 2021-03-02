EN
20:04:34 Вторник, 2 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенец приговорен к 10 годам колонии за преступление сексуального характера и грабеж

13:31 | 02.03.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 2 марта 2021. PenzaNews. Житель Пензы приговорен к 10 годам в колонии строгого режима за совершение преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Пензенец приговорен к 10 годам колонии за преступление сексуального характера и грабеж. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в ночь с 21 на 22 сентября 2020 года 24-летний мужчина около одного из магазинов на проспекте Строителей в Пензе напал на 16-летнюю девушку и, применяя насилие, в том числе сдавливая ее шею руками, совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера. После этого он вырвал из рук несовершеннолетней пакет и женскую сумку с имевшимися в ней денежными средствами в размере более 6 тыс. рублей, портативным аккумулятором, кабелем, проводной стереогарнитурой, зарядным устройством, косметикой», — сказали в ведомстве.

В управлении уточнили, что стоимость похищенного имущества превысила 22 тыс. рублей.

«Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и краж», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что приговор суда в отношении мужчины пока не вступил в законную силу.

Новости партнеров
Читайте также
Иван Белозерцев отметил роль работодателей в подготовке специалистов В больнице Кузнецка введен в эксплуатацию новый компьютерный томограф
В административном здании на улице Каракозова в Пензе произошел пожар В Пензенской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 17,6%
Причину провала асфальта в районе улицы Чкалова устраняет ресурсоснабжающая компания В «Т Плюс» призвали соблюдать запрет на размещение объектов в охранных зонах теплосетей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама