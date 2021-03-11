Под Пензой пенсионер перевел мошенникам более 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 11 марта 2021. PenzaNews. 70-летний пенсионер, проживающий в Пензенском районе Пензенской области, перевел телефонным мошенникам более 1 млн. рублей за четыре месяца. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сказали в полиции.

В ведомстве пояснили, что несколько лет назад мужчина через интернет приобретал биологически активные добавки в надежде на улучшение состояния здоровья, но не получил ожидаемого эффекта.

«В 2020 году ему стали поступать звонки от незнакомцев, которые сообщили, что приобретенные ранее им добавки негативно отразились на самочувствии многих граждан и ему полагается денежная компенсация», — добавили в УМВД.

В пресс-службе отметили, что впоследствии злоумышленники продолжили звонить пенсионеру, убеждая его перечислять различные суммы на несколько банковских карт под предлогом оформления различных сертификатов и страховок.

«В феврале 2021 года мужчине снова позвонили. Неизвестная девушка сказала, что лица, которые с ним связывались ранее, являются мошенниками, а чтобы получить компенсацию, ему необходимо снова перечислить деньги. После этого пенсионер обратился в полицию», — сказали в управлении.