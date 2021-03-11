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Житель Заречного подозревается в краже чугунных радиаторов отопления

10:09 | 11.03.2021 | Криминал

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Пенза, 11 марта 2021. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области подозревается в краже пяти радиаторов отопления общим весом около 150 кг. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Житель Заречного подозревается в краже чугунных радиаторов отопления. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оперативники выяснили, что в доме злоумышленника было запланировано мероприятие по замене чугунных радиаторов отопления. Батареи были подготовлены к демонтажу. Мужчина решил этим воспользоваться и попросил своего товарища ему помочь. Он ввел в заблуждение друга, сказав о том, что ему разрешили демонтировать радиаторы отопления. После этого мужчины перенесли пять батарей в квартиру злоумышленника. Похищенное имущество зареченец вывез на такси и сдал в пункт приема металлолома», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемый дал признательные показания», — отметили в пресс-службе.

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