В Пензе четыре человека осуждены за хищение более 7 тонн дизтоплива Криминал

Пенза, 16 марта 2021. PenzaNews. Четыре человека осуждены за хищение более 7 тонн дизтоплива из нефтепродуктопровода, расположенного недалеко от улицы Аустрина в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального следственного управления СКР, в зависимости от роли каждого соучастники признаны судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность», пп. «б», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 3 ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

«По данным следствия, в период с апреля по май 2020 года 38-летний житель Москвы решил самостоятельно осуществить несанкционированную врезку к магистральному нефтепродуктопроводу, принадлежащему акционерному обществу, расположенному недалеко от улицы Аустрина в Пензе. В мае того же года он доставил на место совершения преступления необходимое оборудование и инструменты, где в ночное время, используя методы конспирации, осуществил несанкционированное подключение к нефтепродуктопроводу, само место врезки прикопал и замаскировал подручными средствами, отведя шланг высокого давления в ближайшую лесопосадку. В результате незаконной врезки акционерному обществу был причинен материальный ущерб на сумму около 6 тыс. рублей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что он вступил в сговор с двумя мужчинами 1995 и 1996 годов рождения.

«Впоследствии соучастники преступления, реализуя преступный план, завели шланг высокого давления в гаражный бокс, расположенный недалеко от места врезки, приобретенный жителем Москвы. В подполе гаража они оборудовали резервуар для хранения похищенного дизельного топлива. Для последующей транспортировки и сбыта нефтепродуктов была арендована грузовая автомашина. Кроме того, для совершения преступления был привлечен работник акционерного общества, который, действуя из корыстной заинтересованности, сообщал злоумышленникам сведения о режиме работы нефтепродуктопровода, составляющие коммерческую тайну», — уточнили в управлении.

В ведомстве пояснили, что в июне злоумышленники похитили более 7 тонн дизельного топлива, причинив собственнику имущественный ущерб на сумму более 365 тыс. рублей.

«30 июня в момент заполнения металлической емкости в арендованной автомашине дизельным топливом из резервуара в гараже житель Москвы был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», — напомнили в СУ СКР.

В пресс-службе отметили, что приговором суда мужчине 1981 года рождения назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, троим его подельникам — в виде 2 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии общего режима.

«Приговор не вступил в законную силу», — сказали в ведомстве.