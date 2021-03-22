Супруги Шпигель и Колосков обвиняются в даче взяток Белозерцеву, Марков и Федотов — в посредничестве во взяточничестве Криминал

Пенза, 22 марта 2021. PenzaNews. Обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» предъявлено губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву; по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» — главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель и гендиректору ОАО «Фармация» Антону Колоскову; по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» — заместителю директора ГБУ «Представительство правительства Пензенской области при правительстве Российской Федерации» Федору Федотову и водителю данного учреждения Геннадию Маркову. Это следует из материалов, опубликованных на сайтах СКР и Басманного суда Москвы.

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«Следственный комитет России предъявил обвинение губернатору Пензенской области и его соучастникам. Белозерцеву инкриминируется получение взяток; Шпигелю, его супруге и Колоскову — дача взяток; Маркову и Федотову — посредничество во взяточничестве», — сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она добавила, что следствие ходатайствует перед судом об аресте обвиняемых.

«По данным следствия, в 2020 году Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании «Фармация» взятки через посредников на сумму более 31 млн. рублей. За незаконное вознаграждение губернатор обеспечивал взяткодателям конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов. Предметом этих контрактов были услуги по приемке, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области», — сказала Светлана Петренко, видеокомментарий которой размещен на сайте СКР.