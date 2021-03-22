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АКТУАЛЬНО В Пензенской области экс-председатель УИК обвиняется в фальсификации итогов голосования

Предъявлено обвинение пензенскому губернатору Ивану Белозерцеву

10:47 | 22.03.2021 | Криминал

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Пенза, 22 марта 2021. PenzaNews. Следствие предъявило обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, ранее задержанному по подозрению в получении взяток на сумму более 31 млн. рублей, а также еще пяти фигурантам уголовного дела.

Предъявлено обвинение пензенскому губернатору Ивану Белозерцеву

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В главном следственном управлении СК России предъявлено обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также [водителю представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ] Геннадию Маркову и [заместителю директора представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ] Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве)», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она добавила, что следствие ходатайствует перед судом об аресте шестерых обвиняемых.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн. рублей.

По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

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