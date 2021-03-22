Предъявлено обвинение пензенскому губернатору Ивану Белозерцеву Криминал

Пенза, 22 марта 2021. PenzaNews. Следствие предъявило обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, ранее задержанному по подозрению в получении взяток на сумму более 31 млн. рублей, а также еще пяти фигурантам уголовного дела.

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«В главном следственном управлении СК России предъявлено обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также [водителю представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ] Геннадию Маркову и [заместителю директора представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ] Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве)», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она добавила, что следствие ходатайствует перед судом об аресте шестерых обвиняемых.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн. рублей.

По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.