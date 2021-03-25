Главам администраций Пензенского района и Алферьевского сельсовета предъявлено обвинение Криминал

Пенза, 25 марта 2021. PenzaNews. Следствие предъявило обвинение главе администрации Пензенского района Пензенской области Сергею Козину и главе администрации Алферьевского сельсовета Александру Есенкову, задержанным накануне. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она уточнила, что Сергею Козину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», Александру Есенкову — п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

По данным следствия, 24 марта 2021 года глава администрации Пензенского района получил от генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью через посредника — главу администрации Алферьевского сельсовета — взятку в размере 200 тыс. рублей за решение вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка.

Непосредственно после передачи денег оба чиновника были задержаны.

Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия.

Уголовное дело возбуждено при взаимодействии региональных управлений СКР и ФСБ России.