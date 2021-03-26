Пензячка перевела неизвестным 280 тыс. рублей, пытаясь предотвратить кражу денег Криминал

Пенза, 26 марта 2021. PenzaNews. Жительница Пензы перевела неизвестным 280 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, предупредившего ее о якобы предпринимаемой злоумышленниками попытке кражи денег со счета.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, звонивший, который представился сотрудником службы безопасности банка, предложил женщине перечислить сбережения на «безопасный» счет, она согласилась и через банкомат перевела деньги на счет, указанный незнакомцем.

«О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — отметили в полиции.

В пресс-службе уточнили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.