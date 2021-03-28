Около 24% преступлений в 2020 году совершено людьми в состоянии алкогольного опьянения Криминал

Пенза, 28 марта 2021. PenzaNews. 3 тыс. 184 преступления из 13 тыс. 520, зарегистрированных на территории Пензенской области в 2020 году, совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные прокуратурой региона.

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Доля таких преступлений в общем объеме составила около 23,6%. При этом по сравнению с 2019 годом число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 2,5%.

Среди 2 тыс. 904 лиц, совершивших такие преступления в 2020 году, 263 женщины и 20 несовершеннолетних.

В состоянии алкогольного опьянения в прошлом году совершено 65 особо тяжких преступлений, 311 тяжких, 500 средней тяжести и 2 тыс. 308 небольшой тяжести. Более трети таких преступлений приходится на Пензу — 1 тыс. 224.

Помимо этого, в 2020 году 26 преступлений совершено в состоянии наркотического опьянения: три тяжких, четыре средней тяжести, 19 небольшой тяжести. Их число по сравнению с 2019-м снизилось на 49%.

Среди 26 человек, совершивших такие преступления, одна женщина.