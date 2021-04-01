В Спасске заключен под стражу мужчина, обвиняемый в смерти сожительницы Криминал

Пенза, 1 апреля 2021. PenzaNews. Житель города Спасска Пензенской области, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключен под стражу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 13 марта 2021 года в Спасске 36-летний обвиняемый вернулся домой после отбывания нескольких суток административного ареста. Увидев, что сожительница, находившаяся в состоянии опьянения, в его отсутствие не занималась домашними делами, мужчина начал предъявлять ей претензии по этому поводу. Между ними произошел конфликт. Обвиняемый стащил потерпевшую с дивана на пол, после чего ударил женщину рукой по лицу, а затем не менее двух раз в живот. Через несколько минут после причинения телесных повреждений они вдвоем продолжили распивать спиртное», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на следующий день женщина почувствовала себя плохо, и мужчина, испугавшись, вызвал скорую помощь.

«На следующий день он узнал, что она скончалась в машине скорой помощи. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила от тупой травмы живота», — уточнили в СУ СКР.

В управлении пояснили, что обстоятельства произошедшего выясняются, по делу назначен ряд судебных экспертиз.