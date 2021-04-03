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В Пензенской области женщина лишилась денег в надежде получить выплату в связи с пандемией

13:16 | 03.04.2021 | Криминал

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Пенза, 3 апреля 2021. PenzaNews. Жительница села Малая Сердоба Пензенской области лишилась денег, попавшись на уловку мошенников о якобы полагающейся ей выплате.

В Пензенской области женщина лишилась денег в надежде получить выплату в связи с пандемией. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, со страницы своей знакомой в соцсети «Одноклассники» женщина получила уведомление о том, что в связи с пандемией производятся выплаты в размере 15 тыс. рублей.

«Для получения денежных средств требовалось назвать реквизиты банковских карт и коды, поступившие в SMS, что она и сделала. После этого женщине пришло уведомление от банка о том, что с ее банковских счетов списано 13 тыс. 200 рублей. Через некоторое время она созвонилась со своей знакомой, которая рассказала, что ее страница была взломана», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по факту мошенничества организована проверка.

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