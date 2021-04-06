В Пензе ученица центра образования №1 ударила пятиклассника ножом в спину Криминал

Пенза, 6 апреля 2021. PenzaNews. Ученица центра образования №1 города Пензы ударила пятиклассника ножом в спину, мальчик госпитализирован. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что утром 5 апреля 2021 года ученица 7 класса в классной комнате центра причинила колото-резанную рану спины ученику 5 класса, в результате чего подросток госпитализирован в медицинский стационар», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что по факту причинения тяжкого вреда здоровью прокуратура Первомайского района Пензы проводит проверку.

«Директору МБОУ «Центр образования №1» внесено представление об устранении нарушений законодательства об основах профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что прокуратурой Октябрьского района Пензы проводится проверка исполнения требований законодательства об основах профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних районным подразделением органов внутренних дел, в котором девочка и ее мать состоят на профилактическом учете.

«По результатам проверок при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркивается в пресс-релизе.