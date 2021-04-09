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Жительница Мокшанского района лишилась денег в надежде получить выигрыш в 3 тыс. долларов

11:09 | 09.04.2021 | Криминал

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Пенза, 9 апреля 2021. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стала жительница Мокшанского района Пензенской области, лишившаяся денег в надежде получить выгрыш в размере 3 тыс. долларов.

Жительница Мокшанского района лишилась денег в надежде получить выигрыш в 3 тыс. долларов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, женщина увидела в соцсети Instagram ролик о розыгрыше денежного приза и приняла в нем участие.

«Спустя некоторое время ей пришло сообщение о том, что она выиграла 3 тыс. долларов. Данное известие ее очень обрадовало. Чтобы получить денежные средства, гражданке требовалось перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты с кодом подтверждения, что она и сделала. После этого с ее счета было списано 1,5 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что впоследствии жительница Мокшанского района выигрыш так и не получила, а объявление вскоре было удалено.

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