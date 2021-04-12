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В Пензе злоумышленники под предлогом ремонта пластиковых окон обманывали пожилых людей

09:00 | 12.04.2021 | Криминал

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Пенза, 12 апреля 2021. PenzaNews. Сотрудники полиции установили личности троих мужчин, которые под предлогом ремонта пластиковых окон выманивали деньги у пожилых людей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе злоумышленники под предлогом ремонта пластиковых окон обманывали пожилых людей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Находясь в квартирах престарелых граждан, путем обмана они создавали видимые повреждения или неисправности пластиковых окон и балконов, а затем предлагали их ремонт. Таким образом злоумышленники завладели денежными средствами на общую сумму более 66 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», подозреваемые дали признательные показания.

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