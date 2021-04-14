Задержан руководитель УФНС по Пензенской области — СКР Криминал

Пенза, 14 апреля 2021. PenzaNews. Руководитель управления ФНС России по Пензенской области Юрий Калабин задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями. Это следует из сообщения пресс-службы СКР.

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«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области расследуется уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками управления ФНС России по Пензенской области (ст. 285 УК РФ). По данным следствия, злоупотребление должностными полномочиями сотрудниками УФНС России по Пензенской области связано с непроведением налоговой проверки одного из обществ с ограниченной ответственностью при наличии информации о неуплате налога данной организацией на сумму более 40 млн. рублей и пени — около 20 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

«В рамках расследования уголовного дела задержан руководитель УФНС России по Пензенской области, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что по месту работы и жительства главы регионального управления ФНС проведены обыски, в ходе которых изъята служебная документация, имеющая значение для дела.

Юрий Калабин является уроженцем Саратова. Он занимает должность руководителя управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области с февраля 2013 года.