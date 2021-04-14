СК обнародовал видео задержания главы УФНС по Пензенской области Криминал

Пенза, 14 апреля 2021. PenzaNews. Следственный комитет России обнародовал видеокадры задержания руководителя управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области Юрия Калабина.

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На них видно, что следственные действия проводились по месту жительства и работы фигуранта уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями.

Звук на видеозаписи отсутствует. Лица силовиков, как и понятых, скрыты.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 апреля 2021 года стало известно, что следственными органами СКР по Пензенской области расследуется уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками регионального управления ФНС России.

По данным следствия, злоупотребление связано с непроведением налоговой проверки одного из обществ с ограниченной ответственностью при наличии информации о неуплате налога данной организацией на сумму более 40 млн. рублей и пени в размере около 20 млн. рублей.

В рамках расследования уголовного дела задержан руководитель УФНС России по Пензенской области Юрий Калабин. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

По месту его работы и жительства проведены обыски. Изъята служебная документация, имеющая значение для дела.