СК обнародовал видео задержания главы УФНС по Пензенской области

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 апреля 2021 года стало известно, что следственными органами СКР по Пензенской области расследуется уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками регионального управления ФНС России.
По данным следствия, злоупотребление связано с непроведением налоговой проверки одного из обществ с ограниченной ответственностью при наличии информации о неуплате налога данной организацией на сумму более 40 млн. рублей и пени в размере около 20 млн. рублей.