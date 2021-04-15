Подросток из Мокшана подозревается в краже более 240 тыс. рублей с карты бабушки Криминал

Пенза, 15 апреля 2021. PenzaNews. 16-летний житель рабочего поселка Мокшан Пензенской области подозревается в краже более 240 тыс. рублей с банковской карты своей бабушки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в конце января 2021 года 16-летний подросток, зная, что на банковской карте его бабушки имеются денежные средства, решил похитить их. С этой целью он, используя телефон, подключил соответствующее приложение и с января по февраль систематически осуществлял переводы денежных средств на свою банковскую карту. В общей сложности он похитил у бабушки более 240 тыс. рублей, которые израсходовал на свои личные нужды», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что на момент совершения преступления подросток уже состоял на профилактическом учете в органах внутренних дел.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного хищения и закрепление доказательственной базы», — добавили в СУ СКР.