В Башмаковском районе мужчина осужден за убийство сожительницы в новогоднюю ночь Криминал

Пенза, 22 апреля 2021. PenzaNews. 49-летний мужчина приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за убийство 53-летней сожительницы в селе Сосновка Башмаковского района Пензенской области в новогоднюю ночь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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Из текста следует, что в ходе произошедшей ссоры злоумышленник сначала попытался задушить женщину руками, однако она оказала ему сопротивление, после чего он взял нож и ударил им лежавшую на кровати сожительницу в спину.

«Подсудимый вину признал и пояснил, что ссора произошла из-за нежелания его сожительницы дать ему возможность выпить алкогольные напитки. После нанесения удара ножом он отнес тело на террасу, где его обнаружил пришедший утром в гости его брат, который сообщил о случившемся сестре погибшей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что приговор суда пока не вступил в законную силу.