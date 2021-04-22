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Преподавателя пензенского филиала СамГУПС заподозрили в служебных подлогах

09:52 | 22.04.2021 | Криминал

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Пенза, 22 апреля 2021. PenzaNews. 56-летний преподаватель филиала Самарского государственного университета путей сообщения в Пензе подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Об этом говорится в сообщении пресс-службы приволжского следственного управления на транспорте СКР.

Преподавателя пензенского филиала СамГУПС заподозрили в служебных подлогах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием установлено, что подозреваемая в мае 2020 года из корыстных побуждений собственноручно внесла в зачетные книжки ряда студентов университета заведомо ложные сведения — оценку курсового проекта без фактической проверки их знаний», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что ранее в отношении двух преподавателей спецдисциплин филиала СамГУПС было возбуждено 16 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

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«Следствием установлено, что подозреваемые с 2018 по 2020 годы организовали преступные схемы по личному обогащению путем получения денежных средств от студентов. Так, за положительную и беспрепятственную сдачу отчетных работ и экзаменов по своим дисциплинам и проставление положительной оценки за них в зачетную книжку и ведомость без фактической проверки знаний [...] они требовали от 7 тыс. до 11 тыс. рублей. Выполнение от имени студента выпускной квалификационной работы, а в последующем подготовка рецензии с допуском к защите оценивались от 15 тыс. до 20 тыс. рублей», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что преступления были выявлены в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления на транспорте МВД России по ПФО и УФСБ России по Пензенской области.

«С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес контролирующих ведомств и руководства университета готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой преподавательского состава», — отмечается в тексте.

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