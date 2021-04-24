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Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей хлором в бассейне Нижнего Ломова

19:55 | 24.04.2021 | Криминал

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Пенза, 24 апреля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», возбуждено по факту отравления детей хлором в бассейне города Нижнего Ломова Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей хлором в бассейне Нижнего Ломова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе предварительного следствия установлено, что днем 24 апреля 2021 года в ходе занятий плаванием в бассейне Нижнего Ломова Пензенской области 21 ребенок 2004–2013 годов рождения получил отравление хлором разной степени тяжести. После осмотра в медицинском учреждении семеро были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что создана следственная группа, в состав которой вошли следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.

«Расследование уголовного дела продолжается», — отмечается в сообщении.

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