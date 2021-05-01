Жительница Пензы предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужа Криминал

Пенза, 1 мая 2021. PenzaNews. 30-летняя жительница Пензы предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруга. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 12 февраля 2021 года обвиняемая вместе с супругом находилась дома — в квартире по улице Лядова в городе Пензе. К ним пришли гости. В процессе распития спиртного между супругами на кухне возник конфликт с взаимными оскорблениями, в ходе которого женщина один раз ударила мужа ножом в живот. Потерпевший от полученного колото-резаного ранения скончался на месте происшествия», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.