Двое жителей Пензы подозреваются в краже 10 коробок конфет Криминал

Пенза, 13 мая 2021. PenzaNews. Полицейские Кузнецкого района установили причастность двоих жителей Пензы 2001 года рождения к краже из магазина 10 коробок шоколадных конфет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Злоумышленники дали признательные показания и рассказали, что совершили кражу, убедившись, что за ним никто не наблюдает. Похищенный товар мужчины вынесли, спрятав его под верхней одеждой», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что общая стоимость похищенного составила около 2 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что один из подозреваемых ранее уже привлекался к уголовной ответственности.