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Число преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, выросло в регионе на 21%

15:41 | 14.05.2021 | Криминал

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Пенза, 14 мая 2021. PenzaNews. Число преступлений, совершенных в Пензенской области в январе-апреле 2021 года с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте прокуратуры региона.

Число преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, выросло в регионе на 21%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, за первые четыре месяца 2020 года было зарегистрировано 1 тыс. 335 таких преступлений, за аналогичный период текущего — 1 тыс. 617.

Всего, по официальной информации, с января по апрель 2021 года в Пензенской области зафиксировано 4 тыс. 877 преступлений. Таким образом, доля преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, составила 33%.

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