Житель Пензы приговорен к 9 годам колонии за убийство знакомого на берегу Суры Криминал

Пенза, 21 мая 2021. PenzaNews. Наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима назначено 61-летнему жителю Пензы за убийство знакомого на берегу реки Суры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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В нем отмечается, что в ноябре 2020 года мужчина распивал спиртное с приятелем недалеко от гаражного кооператива на улице Литвинова Поляна.

«Между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник выхватил из кармана своей одежды клинок от ножа и нанес им не менее пяти ударов в область шеи и левой руки оппонента. Потерпевший скончался на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что тело погибшего было извлечено из реки Суры 19 декабря 2020 года.

«Как пояснил подсудимый, ссора произошла из-за того, что потерпевший назвал его плохим рыбаком. После нанесения телесных повреждений он снял с потерпевшего утепленные резиновые сапоги и скрылся с места происшествия», — добавляется в сообщении.

В пресс-релизе обращается внимание на то, что суд удовлетворил исковые требования отца убитого и взыскал в его пользу с подсудимого 500 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда.

«Приговор в законную силу не вступил», — подчеркивается в тексте.