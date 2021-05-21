EN
15:13:20 Пятница, 21 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы приговорен к 9 годам колонии за убийство знакомого на берегу Суры

10:59 | 21.05.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 21 мая 2021. PenzaNews. Наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима назначено 61-летнему жителю Пензы за убийство знакомого на берегу реки Суры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Житель Пензы приговорен к 9 годам колонии за убийство знакомого на берегу Суры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что в ноябре 2020 года мужчина распивал спиртное с приятелем недалеко от гаражного кооператива на улице Литвинова Поляна.

«Между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник выхватил из кармана своей одежды клинок от ножа и нанес им не менее пяти ударов в область шеи и левой руки оппонента. Потерпевший скончался на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что тело погибшего было извлечено из реки Суры 19 декабря 2020 года.

«Как пояснил подсудимый, ссора произошла из-за того, что потерпевший назвал его плохим рыбаком. После нанесения телесных повреждений он снял с потерпевшего утепленные резиновые сапоги и скрылся с места происшествия», — добавляется в сообщении.

В пресс-релизе обращается внимание на то, что суд удовлетворил исковые требования отца убитого и взыскал в его пользу с подсудимого 500 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда.

«Приговор в законную силу не вступил», — подчеркивается в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе старшеклассники прошли цифровой квест в рамках проекта «Познавательный «Ростелеком» В Пензенской области за сутки подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом
МТС изучила мобильный трафик жителей Пензенской области в первой половине мая В Кузнецке с 18 июня будет приостановлена работа бассейнов «Нептун» и «Парус»
«Парк динозавров» начнет работу в ЦПКиО Пензы 23 мая По факту получения работником травмы на производстве в Пензе возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама