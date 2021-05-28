Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 1,3 млн. рублей Криминал

Пенза, 28 мая 2021. PenzaNews. Телефонный мошенник выманил 1,3 млн. рублей у 46-летней жительницы Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что, по словам женщины, в апреле 2021 года ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и предупредил о попытке неких лиц оформить на ее имя кредит.

«Чтобы предотвратить незаконные операции, мнимый специалист предложил гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет. Женщина ему поверила», — добавляется в пресс-релизе.

Из сообщения следует, что в течение четырех дней жительница Пензы в шести банках взяла кредиты на сумму более 1,3 млн. рублей и, следуя инструкциям злоумышленника, перечислила деньги на чужие счета.