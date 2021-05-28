EN
19:30:16 Пятница, 28 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 1,3 млн. рублей

13:29 | 28.05.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 28 мая 2021. PenzaNews. Телефонный мошенник выманил 1,3 млн. рублей у 46-летней жительницы Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 1,3 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что, по словам женщины, в апреле 2021 года ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и предупредил о попытке неких лиц оформить на ее имя кредит.

«Чтобы предотвратить незаконные операции, мнимый специалист предложил гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет. Женщина ему поверила», — добавляется в пресс-релизе.

Из сообщения следует, что в течение четырех дней жительница Пензы в шести банках взяла кредиты на сумму более 1,3 млн. рублей и, следуя инструкциям злоумышленника, перечислила деньги на чужие счета.

Новости партнеров
Читайте также
Экс-руководителю компании «Резана-Финанс» предъявлено новое обвинение Андрей Гришин назвал вакханалией происходящее на контейнерных площадках
На Привокзальной площади Пензы 1 и 2 июня ограничат движение транспорта Капремонт дороги на улице Рябова в Пензе будет выполнен до конца 2022 года — Лузгин
В Белинском районе выясняют обстоятельства гибели мотоциклиста В пензенском Минстрое прокомментировали III этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама