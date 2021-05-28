Экс-руководителю компании «Резана-Финанс» предъявлено новое обвинение Криминал

Тюмень, 28 мая 2021. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», предъявлено в Тюмени бывшему генеральному директору ООО «Резана-Финанс» Александру Карпову, который в 2018 году был приговорен в Пензе к 4,5 годам колонии за хищение около 27,6 млн. рублей у 146 человек. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой прокуратуры Тюменской области.

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«По версии следствия, в ноябре 2015 года генеральный директор ООО «Резана-Финанс» (город Пенза) с целью массового хищения денежных средств у населения открыл офис компании в Тюмени. В 2016–2018 годах он развернул в средствах массовой информации активную рекламу о привлечении денежных средств граждан под проценты, существенно выше банковских (3–4% ежемесячно). Денежные средства передавались по договорам займа. Для создания видимости исполнения обязательств в ряде случаев производились выплаты заимодавцам начисленных процентов и возврат сумм займа за счет средств других клиентов, то есть компания работала по принципу финансовой пирамиды», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что, согласно материалам уголовного дела, от действий обвиняемого пострадали 157 человек; сумма похищенных у них денежных средств превысила 61 млн. рублей.

«В ноябре 2019 года ООО «Резана-Финанс» исключено из единого государственного реестра юридических лиц как недействующее предприятие», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что после вручения обвинительного заключения 52 тома уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.