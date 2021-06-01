В Пензе завершено расследование убийства девочки, совершенного в 2008 году Криминал

Пенза, 1 июня 2021. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту грабежа и убийства девочки, совершенного в Заводском районе Пензы в 2008 году, завершено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, вечером 26 апреля 2008 года обвиняемый 1985 года рождения, находясь возле недостроенного здания на улице Гагарина в городе Пензе, заметил девочку 1995 года рождения. Увидев в руках у малолетней мобильный телефон, а также надетые на ней золотые украшения, он решил похитить их. С этой целью злоумышленник завел потерпевшую в помещение на первом этаже недостроенного здания, где потребовал передать ему мобильный телефон и золотые украшения — цепочку с крестиком, серьги и кольцо», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что затем мужчина, стремясь не допустить последующего обращения девочки в правоохранительные органы, нашел камень, которым, согласно материалам дела, нанес множественные удары по голове и телу малолетней.

«После того как девочка перестала подавать признаки жизни, обвиняемый с похищенным скрылся с места преступления», — отметили в СУ СКР.

В управлении уточнили, что обвиняемый — 36-летний житель Пензы — судим за убийство двух лиц и несколько эпизодов мошенничества, в связи с чем в настоящее время отбывает наказание в виде 19 лет лишения свободы.

«Раскрыть преступление непосредственно после его совершения не представилось возможным, однако все эти годы работа следователей и криминалистов по делу не прекращалась. Следствием собраны доказательства, включая результаты судебно-генетической экспертизы, позволившие установить личность злоумышленника и подтвердить его причастность к грабежу и убийству 12-летней девочки», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе сообщили, что данное уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.