Пресечена попытка сбыта 100 свертков с героином в Пензенской области Криминал

Пенза, 4 июня 2021. PenzaNews. Полицейские Московской области задержали на федеральной трассе М5 «Урал» 27-летнего уроженца ближнего зарубежья, который направлялся в Пензенскую область, где планировал сбыть 100 свертков с героином. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При беседе с полицейскими водитель иномарки пояснил, что едет в Пензу, вел себя подозрительно и сильно нервничал. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства. Под капотом машины инспекторы ДПС обнаружили пакет, внутри которого находилось 100 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как показало исследование, изъятый порошок является героином общим весом около 200 граммов.

«Задержанный пояснил, что забрал наркотики в городском округе Одинцово. Затем он должен был их отвезти в Пензенскую область и сделать там «закладку», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.