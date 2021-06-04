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Пресечена попытка сбыта 100 свертков с героином в Пензенской области

10:08 | 04.06.2021 | Криминал

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Пенза, 4 июня 2021. PenzaNews. Полицейские Московской области задержали на федеральной трассе М5 «Урал» 27-летнего уроженца ближнего зарубежья, который направлялся в Пензенскую область, где планировал сбыть 100 свертков с героином. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

Пресечена попытка сбыта 100 свертков с героином в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При беседе с полицейскими водитель иномарки пояснил, что едет в Пензу, вел себя подозрительно и сильно нервничал. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства. Под капотом машины инспекторы ДПС обнаружили пакет, внутри которого находилось 100 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как показало исследование, изъятый порошок является героином общим весом около 200 граммов.

«Задержанный пояснил, что забрал наркотики в городском округе Одинцово. Затем он должен был их отвезти в Пензенскую область и сделать там «закладку», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

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