EN
16:29:42 Пятница, 4 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Работники предприятия по производству сыра в Нижнеломовском районе подозреваются в краже

10:54 | 04.06.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 4 июня 2021. PenzaNews. Трое работников предприятия по производству сыра, расположенного в Нижнеломовском районе Пензенской области, подозреваются в краже продукции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Работники предприятия по производству сыра в Нижнеломовском районе подозреваются в краже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из производственного цеха в разное время несколько сотрудников совершили кражу сыров разных наименований. Стоимость каждого из похищенных сыров составляет более 4 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления троих жителей Каменки 1986, 1987 и 1993 годов рождения, работающих операторами на данном предприятии.

«Все граждане дали признательные показания. Похищенное имущество изъято», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в отношении каждого подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе в акции «На работу на велосипеде» приняли участие более 350 человек — мэрия При столкновении пяти машин под Пензой пострадали четыре человека, в том числе двое детей
В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом Доминик Шо покидает должность тренера по ОФП клуба «Локомотив-Пенза»
Пресечена попытка сбыта 100 свертков с героином в Пензенской области Житель Сердобского района приговорен к 13 годам колонии строгого режима
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама