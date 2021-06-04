Работники предприятия по производству сыра в Нижнеломовском районе подозреваются в краже Криминал

Пенза, 4 июня 2021. PenzaNews. Трое работников предприятия по производству сыра, расположенного в Нижнеломовском районе Пензенской области, подозреваются в краже продукции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Из производственного цеха в разное время несколько сотрудников совершили кражу сыров разных наименований. Стоимость каждого из похищенных сыров составляет более 4 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления троих жителей Каменки 1986, 1987 и 1993 годов рождения, работающих операторами на данном предприятии.

«Все граждане дали признательные показания. Похищенное имущество изъято», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в отношении каждого подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».