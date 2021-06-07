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Житель Пензы подозревается в продаже чужого автомобиля втайне от владельца

10:05 | 07.06.2021 | Криминал

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Пенза, 7 июня 2021. PenzaNews. Житель Пензы 2000 года рождения подозревается в продаже чужого автомобиля стоимостью 700 тыс. рублей втайне от владельца транспортного средства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Житель Пензы подозревается в продаже чужого автомобиля втайне от владельца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские установили, что данный гражданин обманным путем завладел автомобилем, принадлежащим пензенцу 1975 года рождения. [...] Мужчина взял в аренду машину, обещая, что в дальнейшем выкупит данное транспортное средство. Для подтверждения своей личности он предъявил паспорт на свое имя. Но после того как автомобиль попал ему в руки, злоумышленник перепродал его третьему лицу», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», подозреваемый дал признательные показания.

«Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в настоящее время он находится под домашним арестом, при этом данная мера пресечения избрана в отношении него в рамках другого уголовного дела.

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