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Пензенец стал жертвой мошенничества при попытке оформить кредит на 1,6 млн. рублей

12:39 | 07.06.2021 | Криминал

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Пенза, 7 июня 2021. PenzaNews. Житель Пензы 1968 года рождения стал жертвой мошенничества при попытке оформить кредит на 1,6 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Пензенец стал жертвой мошенничества при попытке оформить кредит на 1,6 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина пояснил, что ему на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Незнакомец предложил оформить кредит на сумму 1 млн. 600 тыс. рублей под процентную ставку 7,5%», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пензенец согласился и перевел по реквизитам, указанным злоумышленником, более 101 тыс. рублей якобы для оплаты страховки и подтверждения своей платежеспособности.

«Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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