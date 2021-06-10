Обвиняемый в развращении подростков пензенец заключен под стражу Криминал

Пенза, 10 июня 2021. PenzaNews. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 36-летнего жителя Пензы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«Задержанному предъявлено обвинение в совершении развратных действий в отношении двух 15-летних подростков. В ходе допросов вину в совершении инкриминируемого деяния он не признал», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

«По делу назначен ряд судебных экспертиз», — отметили в СУ СКР.