EN
19:38:36 Четверг, 10 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Обвиняемый в развращении подростков пензенец заключен под стражу

14:59 | 10.06.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 10 июня 2021. PenzaNews. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 36-летнего жителя Пензы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Обвиняемый в развращении подростков пензенец заключен под стражу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Задержанному предъявлено обвинение в совершении развратных действий в отношении двух 15-летних подростков. В ходе допросов вину в совершении инкриминируемого деяния он не признал», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

«По делу назначен ряд судебных экспертиз», — отметили в СУ СКР.

Новости партнеров
Читайте также
Защитник «Дизеля» Зигурдс Подзиньш пройдет просмотр в «Северстали» «Термодом» направил около 10 млн. рублей на благоустройство сквера на улице 8 Марта в Пензе
Зареченец предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому В Пензенской области за сутки подтверждено 74 случая заражения коронавирусом
«ЭнергосбыТ Плюс» объявил конкурс среди УК и ТСЖ Угнанный в Санкт-Петербурге автомобиль обнаружен в Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама