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Руководитель пензенского автосалона по продаже подержанных машин предстанет перед судом

11:03 | 11.06.2021 | Криминал

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Пенза, 11 июня 2021. PenzaNews. 67-летний генеральный директор пензенского автосалона по продаже подержанных автомобилей предстанет перед судом по обвинению в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 326 УК РФ «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства» и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Руководитель пензенского автосалона по продаже подержанных машин предстанет перед судом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, генеральный директор пензенского автосалона по продаже подержанных автомобилей в 2019–2020 годах приобретал нерастаможенные автомобили японского производства без паспортов, уничтожал и подделывал их идентификационные номера, а затем организовывал через посредников, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, регистрацию этих «автомобилей-конструкторов» в органах ГИБДД и продавал их с документами, не соответствующими действительности. Часть покупателей не были осведомлены о приобретении ими автомобилей, эксплуатация которых на территории Российской Федерации не допускается», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что второму фигуранту уголовного дела — 40-летнему жителю другого региона — предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

«Житель соседнего региона, являвшийся сотрудником регистрационной службы, за взятки в размере от 4 тыс. до 50 тыс. рублей без осмотра автомобилей и в отсутствие собственников производил постановку автомобилей с поддельными идентификационными номерами на учет в органах ГИБДД», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что все девять автомобилей, которые были незаконно поставлены на учет, изъяты у новых владельцев.

«После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено на рассмотрение в суд соседнего региона», — поясняется в тексте.

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