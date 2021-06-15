EN
02:39:29 Среда, 16 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В квартире на улице Фурманова в Пензе обнаружен приготовленный к сбыту наркотик

09:45 | 15.06.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 15 июня 2021. PenzaNews. 47 свертков и два гриппер-пакета с мефедроном общей массой 6,56 грамма, приготовленные к сбыту, обнаружены в квартире на улице Фурманова в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В квартире на улице Фурманова в Пензе обнаружен приготовленный к сбыту наркотик. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейскими были установлены граждане, проживающие в данной квартире. Ими оказались ранее судимый пензенец 1989 года рождения и жительница Ярославской области 2004 года рождения. Злоумышленники дали признательные показания. По их словам, они являются распространителями наркотических средств», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Новости партнеров
Читайте также
Число преступлений в Пензенской области по итогам пяти месяцев выросло на 7,6% Пензенцев пригласили на лекцию, посвященную свадебному обряду начала XX века
В Пензе обнаружена фальшивая купюра Презентация новых фотоальбомов о Пензенской области состоится 18 июня
В Пензенской области за сутки подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом В результате пожара в Каменке погибла женщина
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама