В квартире на улице Фурманова в Пензе обнаружен приготовленный к сбыту наркотик Криминал

Пенза, 15 июня 2021. PenzaNews. 47 свертков и два гриппер-пакета с мефедроном общей массой 6,56 грамма, приготовленные к сбыту, обнаружены в квартире на улице Фурманова в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Полицейскими были установлены граждане, проживающие в данной квартире. Ими оказались ранее судимый пензенец 1989 года рождения и жительница Ярославской области 2004 года рождения. Злоумышленники дали признательные показания. По их словам, они являются распространителями наркотических средств», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.