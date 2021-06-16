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После детских игр с удушением в лагере «Строитель» под Пензой возбуждено уголовное дело

08:30 | 16.06.2021 | Криминал

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Пенза, 16 июня 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбуждено после детских игр с удушением в оздоровительном лагере «Строитель», расположенном в Городищенском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

После детских игр с удушением в лагере «Строитель» под Пензой возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из видеоролика и сведений, распространенных в сети интернет и средствах массовой информации, стало известно об опасных для жизни и здоровья занятиях подростков в детском оздоровительном лагере «Строитель» в Городищенском районе. На видео зафиксированы действия нескольких несовершеннолетних девочек 2007–2009 годов рождения по намеренному перекрытию доступа кислорода. После получения данной информации следственная группа незамедлительно выехала на место происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что для проверки обстоятельств произошедшего следственным путем возбуждено уголовное дело.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения противоправных деяний, а также причин и условий, способствовавших совершению подростками действий, представляющих угрозу для жизни и здоровья. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников детского оздоровительного лагеря», — отмечается в тексте.

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