Подросток из Каменки отправится в воспитательную колонию за покушение на сбыт наркотиков Криминал

Пенза, 16 июня 2021. PenzaNews. Наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии назначено 16-летнему подростку из города Каменки Пензенской области за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что житель Каменки 2004 года рождения решил заняться незаконным сбытом наркотических средств, чтобы таким образом заработать. Не позднее 12 февраля 2021 года несовершеннолетний получил информацию о местонахождении «закладки» с наркотическим средством в Пензе. Забрав наркотик, молодой человек прибыл на такси в город Кузнецк, где в ночное время успел оборудовать три новых тайника с наркотиком на участках местности по улицам Варшавской и Овражной», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что довести свой преступный умысел до конца юноша не смог, поскольку был задержан ночью 13 февраля.

«Подросток был доставлен в отдел полиции по городу Кузнецку, где в его сумке обнаружены и изъяты 14 свертков с расфасованным наркотиком общей массой не менее 16,49 грамма, что является крупным размером. В ходе осмотра места происшествия в трех оборудованных им тайниках обнаружены и изъяты оставленные им свертки с наркотическим средством общей массой не менее 4,25 грамма», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что несовершеннолетний признал свою вину.

Приговор пока не вступил в законную силу.