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Центральный аппарат СК проконтролирует расследование дела об инциденте в лагере «Строитель»

15:06 | 16.06.2021 | Криминал

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Пенза, 16 июня 2021. PenzaNews. Центральный аппарат Следственного комитета России проконтролирует ход расследования дела, возбужденного после детских игр с удушением в оздоровительном лагере «Строитель» в Городищенском районе Пензенской области. Это следует из сообщения пресс-службы СКР.

Центральный аппарат СК проконтролирует расследование дела об инциденте в лагере «Строитель». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«[Глава СКР] Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в Пензенской области. На днях из сведений, распространенных в сети интернет, стало известно об опасных для жизни и здоровья занятиях подростков в детском оздоровительном лагере «Строитель» в Городищенском районе Пензенской области. Следственными органами СУ СК России по Пензенской области проводятся необходимые следственные действия в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что председатель СКР поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

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