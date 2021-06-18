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Подозреваемый в убийстве девушки в Мокшане состоит на учете в ПДН — УМВД

15:19 | 18.06.2021 | Криминал

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Пенза, 18 июня 2021. PenzaNews. Подросток 2004 года рождения, задержанный по подозрению в убийстве девушки 2006 года рождения в рабочем поселке Мокшан Пензенской области, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Подозреваемый в убийстве девушки в Мокшане состоит на учете в ПДН — УМВД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Молодой человек состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, характеризуется отрицательно», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что тело несовершеннолетней было обнаружено на бетонной площадке в районе автостоянки ее матерью.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ночь на 18 июня в рабочем поселке Мокшан Пензенской области было обнаружено тело 15-летней девушки с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 17-летний местный житель.

По версии следствия, он причинил телесные повреждения потерпевшей в ходе конфликта.

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