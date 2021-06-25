Нежелание служить в армии обернулось для 19-летнего пензенца уголовным делом Криминал

Пенза, 25 июня 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» возбуждено в отношении 19-летнего жителя Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, молодой человек 2002 года рождения был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 31 мая 2021 года в военный комиссариат Октябрьского и Железнодорожного районов города Пензы для прохождения призывной комиссии. Не представив документы о наличии уважительных причин и не имея законных оснований для освобождения от военной службы, в военкомат он не явился. Впоследствии, зная, что его разыскивают в связи с уклонением от призыва, по вызовам не являлся. Следователю молодой человек пояснил, что не являлся в военкомат, поскольку не желает проходить военную службу», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.