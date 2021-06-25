Суд начал рассматривать уголовное дело об убийстве ребенка в Пензе Криминал

Пенза, 25 июня 2021. PenzaNews. Рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Пензы, обвиняемого в совершении грабежа и убийства девочки в 2008 году, началось в Пензенском областном суде в пятницу, 25 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

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«Уголовное дело рассматривается коллегией из трех судей», — уточняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что, согласно обвинительному заключению, 26 апреля 2008 года мужчина увидел 12-летнюю девочку, проходившую мимо недостроенного здания на улице улице Гагарина в Пензе, завел ее внутрь, открыто похитил мобильный телефон и золотые украшения общей, а затем с целью сокрытия преступления нанес потерпевшей множественные удары камнем.

В сообщении добавляется, что в настоящее время мужчина 1985 года рождения отбывает наказание по приговору Пензенского областного суда от 2009 года, которым ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за убийство двух девушек.