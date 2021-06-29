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Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 800 тыс. рублей

09:43 | 29.06.2021 | Криминал

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Пенза, 29 июня 2021. PenzaNews. Жительница Пензы 1985 года рождения лишилась 800 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 800 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что неизвестные лица пытаются похитить денежные средства с ее банковского счета. Чтобы предотвратить данные незаконные действия, мнимый специалист предложил гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пензячка поверила злоумышленнику и оформила кредит, после чего через банкомат перевела 800 тыс. рублей на телефонные номера, указанные мошенником.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — уточняется в тексте.

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