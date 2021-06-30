В лесу под Пензой обнаружено около 7 тыс. патронов Криминал

Пенза, 30 июня 2021. PenzaNews. Около 7 тыс. патронов различного калибра обнаружено в лесном массиве неподалеку от села Малая Валяевка Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«В полицию Пензенского района Пензенской области обратился местный житель 1978 года рождения. Мужчина рассказал, что в лесном массиве, расположенном недалеко от села Малая Валяевка, обнаружил ящик с боеприпасами. По указанным заявителем координатам местности незамедлительно выехали сотрудники полиции и Росгвардии», — сказали в ведомстве.

В полиции пояснили, что изъятые на месте патроны были направлены в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области.

«Проведенная баллистическая экспертиза показала, что часть изъятых боеприпасов непригодны для стрельбы, так как долгое время находились в земле. Патроны покрыты налетом серо-зеленого цвета, на них имеются дефекты в виде механических и коррозионных повреждений», — отметили в пресс-службе.

В управлении добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».