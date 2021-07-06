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Отбывающий наказание за наркопреступление мужчина осужден за дачу взятки в колонии

09:16 | 06.07.2021 | Криминал

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Пенза, 6 июля 2021. PenzaNews. 25-летний осужденный, отбывающий наказание в пензенской колонии, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Отбывающий наказание за наркопреступление мужчина осужден за дачу взятки в колонии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в середине октября 2020 года осужденный за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, отбывающий наказание в виде 8 лет лишения свободы в одном из исправительных учреждений на территории города Пензы, дважды предложил младшему инспектору группы надзора отдела безопасности колонии за взятку в размере 15 тыс. рублей совершить заведомо незаконные действия — тайно пронести на территорию исправительного учреждения мобильный телефон с зарядным устройством, акустические наушники и SIM-карты. Сотрудник исправительной колонии отказался. Несмотря на полученные отказы, осужденный организовал приобретение вышеперечисленных предметов третьим лицом и перевод родственниками денежных средств на банковскую карту последнего», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что 19 января 2021 года посредник передал сотруднику службы исполнения наказаний взятку в размере 15 тыс. рублей, мобильный телефон с зарядным устройством, акустические наушники и пять SIM-карт.

«Передача денежных средств происходила под контролем сотрудников УФСБ и ОСБ УФСИН России по Пензенской области в рамках оперативно-разыскного мероприятия», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что приговором суда за дачу взятки мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

«К нему частично присоединена неотбытая часть наказания по предыдущему приговору, и окончательно назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — поясняется в пресс-релизе.

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